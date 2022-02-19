وكالة الرأي الفلسطينية 7007 مغادراً و6545 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يؤكد عل اهمية مهنة المحاماه بترسيخ القانون وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا النزلة و الاتصالات الفلسطينية يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تكرم العاملين فيها تقديرا لجهودهم وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2191) السبت 19/2/2022 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم يعبد ويداهم منازل وسط اندلاع مواجهات وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ50 وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأمطار على مختلف المناطق وكالة الرأي الفلسطينية تويتر يتيح الآن لأى شخص تثبيت محادثات DM وكالة الرأي الفلسطينية تويتر يطرح تسمية "آلية" لتحديد برامج الروبوت "الجيدة"
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية جباليا النزلة و الاتصالات الفلسطينية يبحثان التعاون المشترك

19 شباط / فبراير 2022 09:48

11
11

غزة-الرأي

 نظم فريق الاستثمار والتمويل في بلدية جباليا النزلة، زيارة لشركة الاتصالات الفلسطينية، لبحث العلاقة الثنائية بين الطرفين.
وتمثل وفد الفريق في كل من م. يوسف حمدونة، م.هالة تنيره، وم. محمود زعيتر، فيما استقبل الوفد ممثلًا عن شركة الاتصالات كل من م. علاء أبو حسين، أ. نسب الشوا، وأ.سامي الهسي.
بدوره ، استعرض فريق الاستثمار والتمويل في بلدية جباليا النزلة، خلال الزيارة جهود البلدية في تقديم خدماتها للمواطنين، بينما جاءت الزيارة لبحث التعاون وسبل الشراكة بين الطرفين، وإيجاد آلية لتقديم الخدمة المشتركة للمواطنين".
وأوضح أن الزيارة تأتي كبداية لتنفيذ خطة وضعتها البلدية تهدف إلى تنظيم العديد من مؤسسات المجتمع المدني لبحث آلية تقديم الخدمات المناسبة للمواطنين في مناطق النفوذ.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟