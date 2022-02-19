بلدية جباليا النزلة و الاتصالات الفلسطينية يبحثان التعاون المشترك

غزة-الرأي

نظم فريق الاستثمار والتمويل في بلدية جباليا النزلة، زيارة لشركة الاتصالات الفلسطينية، لبحث العلاقة الثنائية بين الطرفين.

وتمثل وفد الفريق في كل من م. يوسف حمدونة، م.هالة تنيره، وم. محمود زعيتر، فيما استقبل الوفد ممثلًا عن شركة الاتصالات كل من م. علاء أبو حسين، أ. نسب الشوا، وأ.سامي الهسي.

بدوره ، استعرض فريق الاستثمار والتمويل في بلدية جباليا النزلة، خلال الزيارة جهود البلدية في تقديم خدماتها للمواطنين، بينما جاءت الزيارة لبحث التعاون وسبل الشراكة بين الطرفين، وإيجاد آلية لتقديم الخدمة المشتركة للمواطنين".

وأوضح أن الزيارة تأتي كبداية لتنفيذ خطة وضعتها البلدية تهدف إلى تنظيم العديد من مؤسسات المجتمع المدني لبحث آلية تقديم الخدمات المناسبة للمواطنين في مناطق النفوذ.

