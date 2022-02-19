المدهون يؤكد عل اهمية مهنة المحاماه بترسيخ القانون

غزة-الرأي

أكد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أهمية مهنة المحاماة ودورها في الدفاع عن الحقوق وإرساء قواعد العدالة، من خلال إظهار الحقائق والبينات أمام القاضي، ووجودها ضرورة عدلية وبالتالي تتطلب قدراً كبيراً من المسؤولية. مبيناً أن شريحة المحامين تمثل جزاءاً هاماً واصيلاً من قطاع العدالة. جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقده رئيس المجلس مع شيوخ المحامين، قامات المحاماة، بحضور مدير مكتبه الأستاذ محمود الحفني.

وقال المستشار المدهون لقامات المحاماة " وجودكم اشارات وعلامة نهتدى بها في طريق الاصلاح القضائي، فأنتم جزء أصيل من عمليات التقاضي وسرعتها، وتحقيق العدالة الناجزة. واطلع المستشار المدهون كبار المحامين على ملامح التطوير المؤسسي في العمل القضائي والتي تتمثل في توجه مجلس القضاء نحو التخصص القضائي والذي بدأ بإنشاء هيئة جنايات كبرى والتوجه نحو تخصيص قاضي متخصص في شتى المجالات.

وأشار المستشار المدهون إلى العمل على تطوير البنية التحتية للمحاكم وتحسين بيئة التقاضي من خلال إنشاء مباني جديدة للمحاكم في المحافظات، وموائمتها وصيانة المقار الموجودة حسب الامكانات المتاحة، إضافة لحوسبة العمل القضائي للوصول للمحاكم الذكية من خلال إنشاء برنامج الكتروني متكامل يبدأ من تقديم المحامي للقضية بمكتبه وينتهي بالنطق بالحكم في المحكمة على أن يتم الانتهاء منه هذا العام. موضحاً سعي مجلسه نحو تطوير الكادر القضائي والإداري من خلال التدريب وورش العمل وتبادل الخبرات المحلية والدولية.

واستمع المستشار خلال اللقاء لأهم متطلبات ‏واحتياجات المحامين وملاحظاتهم لتطوير العمل وزيادة جودته. مبدياً سعادته وتقبله بإبداء أي رأي أو مقترحات من السادة المحامين في إطار الوصول للعدالة الناجزة. واعداً بتذليل كافة المعوقات التي تعترض عملهم في أروقة المحاكم والتي تؤثر سلبا على سير العملية القضائية وخدمة المتقاضين بشكل عام.

وأوضح المستشار المدهون أن اللقاء سيتبعه عدة لقاءات مع السادة المحامين من جميع الفئات والمحافظات، إضافة لتخصيص يوم مفتوح محدد من كل أسبوع للاستماع الى ملاحظاتهم، واقتراحاتهم بشأن تطوير الأداء والخدمات القضائية.

من جهتهم ثمّن السادة المحامون، دعوة وحفاوة وحسن الاستقبال من رئيس المجلس الأعلى للقضاء واستماعه لهم بصدر رحب ولملاحظاتهم، مؤكدين على استعدادهم للمشاركة في تطوير بيئة التقاضي لإحداث نهضة قضائية شاملة.

