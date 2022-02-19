7007 مغادراً و6545 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

غزة-الرأي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (13 وحتى 18 فبراير 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 7007 مغادرين، فيما بلغ عدد الوصول 6545 وافدا.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6882 مواطناً و91 أجنبياً، و34 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 6403 مواطنين، و95 أجنبياً، و44 من فلسطينيي الداخل، و3 وفيات.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.