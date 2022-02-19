وكالة الرأي الفلسطينية 7007 مغادراً و6545 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يؤكد عل اهمية مهنة المحاماه بترسيخ القانون وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا النزلة و الاتصالات الفلسطينية يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تكرم العاملين فيها تقديرا لجهودهم وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2191) السبت 19/2/2022 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم يعبد ويداهم منازل وسط اندلاع مواجهات وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ50 وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأمطار على مختلف المناطق وكالة الرأي الفلسطينية تويتر يتيح الآن لأى شخص تثبيت محادثات DM وكالة الرأي الفلسطينية تويتر يطرح تسمية "آلية" لتحديد برامج الروبوت "الجيدة"
أخبار » الأخبار الحكومية

7007 مغادراً و6545 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

19 شباط / فبراير 2022 09:52

11
11

غزة-الرأي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم  السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (13 وحتى 18 فبراير 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 7007 مغادرين، فيما بلغ عدد الوصول 6545 وافدا.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6882 مواطناً و91 أجنبياً، و34 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 6403 مواطنين، و95 أجنبياً، و44 من فلسطينيي الداخل، و3 وفيات.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟