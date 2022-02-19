الشرطة تضبط 1049 قطعة مفرقعات وألعاب نارية برفح

غزة-الرأي

ضبطت مباحث التموين وبمشاركة شرطة البلديات في محافظة رفح، 1049 مثلث مفرقعات في أحد المحلات التجارية في المحافظة.

وبينت مباحث التموين، أنه وفي إطار المتابعة المستمرة للحد من ظاهرة الألعاب النارية والمفرقعات، تم ضبط هذه الكمية بمشاركة شرطة البلديات، نظراً لما تشكله من خطر على حياة وأمن المواطنين وممتلكاتهم ، مشدده على أنها تبذل كافة الجهود للحد من تداولاها في الأسواق والمحال التجارية، وصولاً إلى منعها بشكل كلي.

وأوضحت مباحث التموين أنها صادرت المفرقعات وأحالت القضية لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.