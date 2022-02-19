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بعد منعهم من اداء صلاة الجمعة

وزارة الاسرى : الاوضاع داخل السجون تتجه نحو التصعيد المفتوح

19 شباط / فبراير 2022 10:00

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غزة-الرأي


اكد  مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة الأسرى والمحررين صابر أبو كرش ان اوضاع الاسرى داخل السجون الاسرائيلية تتجه نحو التصعيد المفتوح .

وقال أبو كرش في تصريح صحفي :" ان اوضاع السجون بشكل عام تتجه نحو التصعيد المفتوح في مختلف السجون في ظل تواصل الانتهاكات المتكرره ، والاعتداءات على الاسرى وحرمانهم من ابسط مقومات الحياة ، والتى كان اخرها منعهم من اداء صلاة الجمعة ، الامر الذى دفع الاسرى للاعتصام داخل الاقسام "


وطالب ابو كرش الكل الفلسطيني والعربي والدولي لتقديم أشكال الدعم والمناصرة  لهم لمواجهة تغول إدارة السجون و لاعادة قضيتهم الى الواجهة.

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