معروف: الحكومة تعمل جاهدة لتقديم الدعم لكافة شرائح المجتمع

غزة - الرأي:

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، أن الجهات الحكومية في القطاع تعمل جاهدة على تقديم الدعم لكافة شرائح المجتمع المختلفة، على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب والحصار.

وتحدث معروف خلال مقابلة مع "إذاعة الأقصى" المحلية اليوم السبت، للتعقيب على قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي الأخيرة، عن عدة خطوات ومشاريع تقوم بها الحكومة لدعم المواطنين.

وقال إن الحكومة وفي ضوء رؤيتها المتكاملة لتحقيق السلامة المرورية، نفذت سلسلة من الخطوات بدأت بحملة التخفيضات في ترخيص المركبات والتي تنتهي في شهر فبراير الحالي.

ولفت إلى صندوق السلامة المرورية، المخصص للأموال المحصلة من المخالفات المرورية، مشيراً إلى سبل إنفاق هذه الأموال حيث وزعت على ثلاثة ملفات أولها تطوير وتأهيل شبكة الطرق، وثانيها توجيه مكافآت ومحفزات للسائقين الملتزمين، حيث تم تقديم 100 كابونة بنزين لـ 100 سائق ملتزم وبواقع 100 شيكل لكل كابونة الخميس الماضي، إضافة لتطوير منظومة الإشارات المرورية وتدعيم كل ما يتعلق بالحالة المرورية.

وأكد معروف أن مبالغ المخالفات ليست كبيرة ويتم العمل على استخدامها جيداً بما يحقق المنفعة، مشيراً إلى أنه مع استمرار عمل هذا المشروع سنشهد المزيد من الشوارع التي سيتم تأهيلها.

وقال معروف إن هدف حملة التسهيلات بالأساس هو تشجيع المواطنين على أن تكون أوراقهم الثبوتية سليمة وسارية المفعول، وخاصةً أن نسبة كبيرة من الحوادث بسبب إشكاليات مرتبطة بأوراق ترخيص السيارات وهذا الأمر له انعكاسات عند وقوع الحوادث.

وفي سياق آخر متعلق بالدواء المدعم قال معروف إن قطاع غزة يعتمد بشكل كبير على استيراد الأدوية من الخارج وهذا ما يجعل سعر الدواء مرتفعاً، ولذلك كانت هناك رؤية من قبل وزارة الصحة بغزة، تنص على ضرورة وجود تدخل حكومي لمحاولة الحد من ارتفاع أسعار الأدوية ذات الاستخدام المستمر للأمراض المزمنة.

وذكر أنه تم خلال الـ 6 شهور الماضية تحديد ما هي الأدوية الأكثر احتياجاً من قبل المواطنين، وبالتالي تم تثبيت سعر 36 صنفاً من الأدوية في المرحلة الحالية.

وقال إن شركات الأدوية مع الحكومة في قطاع غزة ساهمت في تخفيض الأسعار، فبعض الأدوية كانت تُباع 220 شيكل واليوم متوفرة في حدود 80 شيكل، وأدوية أخرى كانت تباع بـ 30 شيكل وأصبحت تُباع ما بين 8 – 10 شيكل.

وفيما يتعلق بأصناف الأدوية المدعمة، قال إنه سيكون هناك إعلان تفصيلي لاحقاً من قبل وزارة الصحة بغزة، حتى لا يكون هناك تلاعب بالأسعار.

كذلك تحدث معروف عن ملف مستحقات للموظفين، مبيناً أن الملفات التي يجري الصرف لها هي الملفات الخاصة بالعلاج والزواج وزراعة أطفال الأنابيب.

وأكد أن لجنة العمل الحكومي تعمل باهتمام في هذا الجانب، ولا يمضِ شهر إلا وهناك جديد في هذا الملف، حيث يوجد ما يقارب الـ 50 ألف موظف في القطاع الحكومي في قطاع غزة، يعانون بسبب عدم صرف الرواتب الكاملة منذ 9 سنوات مما يؤثر بشكل كبير على حياتهم.