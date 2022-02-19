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النقل والمواصلات تشارك في أعمال لجنة حماية الشاطئ

19 شباط / فبراير 2022 02:06

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غزة-الرأي

شاركت وزارة النقل والمواصلات في لجنة حماية الشاطئ من التآكل والانهيار حيث تضم اللجنة العديد من الوزارات ذات العلاقة.
أكد م. أحمد بارود انه هناك أماكن مرتفعة من الشاطئ تتعرض بشكل مباشر لامواج البحر مما يؤدي الى انهيارات مسببة خطورة على الشارع العام.
وتابع بارود بالقول ان اللجنة قامت بزيارة ميدانية على طول الشريط الساحلي للوقوف على اكثر الأماكن التي تحتاج إلى تدعيم عاجل وذلك للحد من مشكلة انجراف الشاطئ وانهيار أجزاء من الكتف الغربي لشارع الرشيد الساحلي أثناء المنخفضات الجوية.
واضاف بارود ان اللجنة قسمت المناطق المعرضة للانهيار إلى فئات حسب درجة خطورة الانجراف وأهمية التدخل العاجل والآلية الفنية اللازمة لمعالجتها وتكلفة هذا التدخل.
الجدير بالذكر ان الزيارات الميدانية شملت أماكن تآكل الشاطئ في عدد من المناطق منها، منطقة معسكر الشاطئ بغزة، والزهراء، ودير البلح، ورفح.
 

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