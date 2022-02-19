الداخلية تنشر أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن كشفان جديدان للمسافرين وأصحاب الجوازات المصرية، وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد.

وأوضحت الوزارة، أن السفر يوم غد هو للحافلات السادسة، والسابعة، والثامنة من كشف المسافرين رقم (2022/9)، وللحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/8).

ودعت المسافرين إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.