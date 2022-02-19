وزارة الأوقاف تُعلن عن أخر مستجدات موسم العمرة لهذا العام

غزة- الرأي:

نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، عن أخر مستجدات موسم العمرة لهذا العام.

وذكرت الأوقاف في بيان لها وصل "وكالة الرأي"، أنه قد سافر وفد من لجنة الحج بالوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وجمعية أصحاب شركات الحج والعمرة، إلى جمهورية مصر العربية.

وأشارت إلى أن الوفد ناقش مع جميع الجهات ذات العلاقة، كافة الترتيبات الخاصة بموسم العمرة، وتم توقيع اتفاقية النقل البري والجوي وبرعاية سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، منوهةً إلى أن ذلك يأتي في إطار الترتيبات المتعلقة بموسم العمرة لهذا العام 1443 هـ / 2022م.

وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق على ما يلي:

مدة برنامج العمرة أسبوعين فقط، موزعة على النحو التالي: 7 أيام في المدينة المنورة منها 5 ايام حجر صحي مؤسسي بالمملكة عند الوصول إلى المدينة، و8 أيام في مكة المكرمة.



متوقع تسيير أولى رحلات العمرة فى العشر الأوئل من شهر مارس القادم، بعد الوقوف على الأعداد الحقيقية الراغبة بأداء العمرة وفق هذه الشروط، ومن ثم تحديد عدد الرحلات وأيام سفرها.



مسار رحلة العمرة سيكون من مطار القاهرة الدولي إلى المدينة المنورة، ثم مكة المكرمة، والعودة من مطار المدينة إلى مطار القاهرة ومن ثم إلى قطاع غزة، علمًا أن الحجر الصحي المؤسسي 5 أيام سيكون فى المدينة المنورة عند الوصول.



بخصوص تسعيرة العمرة لهذا الموسم سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد استكمال جميع التفاصيل الخاصة بتحليل سعر العمرة.



عدد المعتمرين المسموح به عبر معبر رفح 300 معتمرِ فقط يومياً وتحديد أيام السفر وعدد الطائرات منوط بالاعداد الراغبة بالعمرة، دون أن يؤثر على أعداد المسافرين العاديين.



كل معتمر يتخلف بغير عُذر عن موعد الطائرة بعد انتهاء برنامج عمرته، يفقد حقه في تذكرة الطائرة في العودة.