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ريال مدريد يعاني قبل الفوز بثلاثية على ألافيس

20 شباط / فبراير 2022 09:13

ريال مدريد يعاني قبل الفوز بثلاثية على ألافيس
ريال مدريد يعاني قبل الفوز بثلاثية على ألافيس

واجه ريال مدريد المتصدر بعض المعاناة قبل أن يسجل ثلاثة أهداف في آخر 27 دقيقة ويفوز 3-صفر على ألافيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في استاد سانتياجو برنابيو مساء يوم السبت.

وافتتح ماركو أسينسيو التسجيل في الدقيقة 63 بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية العليا للمرمى.

وعزز فينيسيوس جونيور تقدم أصحاب الأرض، ثم اختتم كريم بنزيمة الأهداف من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة.

وأصبح رصيد ريال 57 نقطة من 25 مباراة ويتصدر المسابقة بفارق سبع نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني الذي خاض 24 مباراة.

ويأتي ريال بيتيس ثالثا وله 43 نقطة من 24 مباراة أيضا. ويحتل أتليتيكو مدريد حامل اللقب المركز الرابع برصيد 42 نقطة من 25 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة سادس الترتيب.

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