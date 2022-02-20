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المستشفى الاندونيسي قدم خدماته لأكثر من (717) ألف مريض خلال 2021

20 شباط / فبراير 2022 09:21

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غزة-الرأي

أفاد تقرير خدمات المرضى بمستشفى الإندونيسي أن المستشفى قدم خدماته لما يزيد عن(717) ألف مريض خلال 2021، حيث استقبلت اقسام الطوارئ وقسم الفرز التنفسي نحو(133) ألف مريض، فيما راجع قسم العيادات الخارجية(44185) مريض، بينما تم التعامل مع 5471 مريض بقسم الرعاية النهارية التي تضم كل من قسم المناظير وقسم العمليات الصغرى وقسم غسيل الكلى.

وذكر التقرير ان دائرة الأشعة بالمستشفى نفذت(89706) أمر أشعه، فيما أنجزت دائرة المختبر 431989 تحليلا مخبريا، وأجرى قسم العلاج الطبيعي نحو (6264) جلسة علاج طبيعي وتأهيل للمرضى.

يذكر أنه تم استكمال العمل بقسم نورة الكعبي لغسيل الكلى ليخدم كافة مرضى الشمال البالغ عددهم حوالي 153 مريض، أي بمعدل 1833 جلسة شهريا فيما تم تشغيل قسم المناظير بالمستشفى للحالات الطارئة والمجدولة.

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