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الشفاء الطبي ينظم حفلا لتكريم نخبة من أطبائه المتقاعدين

20 شباط / فبراير 2022 09:27

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غزة-الرأي

 نظمت إدارة مجمع الشفاء الطبي وبالتعاون مع إدارة مستشفى الجراحة بالمجمع، حفل تكريم لنخبة من أطبائه المتقاعدين وهم د. عوض أبو حسان استشاري الجراحة العامة ورئيس قسم جراحة اليوم الواحد سابقا ود. هاني رستم ود. عصام أبو عجوة أخصائيي الجراحة العامة، وذلك بحضور د. محمد أبو سلمية مدير عام المجمع ود. محمد زقوت المدير الطبي للمجمع ود. مروان أبو سعدة مدير مستشفى الجراحة ولفيف من مدراء ورؤساء الأقسام بمستشفى الجراحة.

بدوره، استعرض د. أبو سعده جهود الأطباء المتقاعدين خلال عملهم بالمجمع ومواقفهم الإنسانية مع المرضى وحرصهم الدائم تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى، متمنيا لهم حياة عملية سعيدة تملؤها الصحة والعافية.

من جانبه ثمن د. أبو سلمية المسيرة الحافلة للأطباء المتقاعدين، وما قدموه من عطاء أثمر الكثير من محطات الإنجاز والنجاح، تاركين خلفهم كادر طبي مؤهل لإكمال المسيرة الطبية.

بدورهم أعرب المتقاعدين عن سعادتهم بهذا التكريم، مقدمين شكرهم لإدارة المجمع وإدارة مستشفى الجراحة، مقدرين المشاعر الطيبة التي عبر عنها الجميع من الحضور. وفي نهاية الحفل تم منح دروع الشكر والتقدير للزملاء المتقاعدين تقديرا لجهودهم العظيمة لخدمة المرضى وأبناء شعبهم.

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