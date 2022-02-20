وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تختتم فعاليات اسبوع "الاهتمام بالهندام والمظهر العام" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تكرم أطباء الامتياز المشاركين في البرنامج المحوسب للاورام والدم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الغرب تفتتح معرض ابداعات للعلوم والفنون وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنهي المرحلة الثالثة من برنامج "غزة تنهض" وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى يواصلون خطواتهم النضالية ضد إدارة سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الاندونيسي تنقذ حياة مريض من نزيف في الجهاز الهضمي وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنهي المرحلة الثالثة من برنامج "غزة تنهض" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: اجراء(7181) عملية جراحية خلال يناير الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الأرشيف المركزي ينجز (86) ألف ملف خلال شهر يناير وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

جبارين ينفي وجود تقدم في صفقة تبادل الأسرى

20 شباط / فبراير 2022 09:28

جبارين
جبارين

غزة - الرأي

نفى عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة "حماس " زاهر جبارين، ما تداولته وسائل إعلام عبرية عن حصول تقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى.

وقال جبارين في تصريح صحفي، اليوم الأحد: "لا يوجد تقدم في الصفقة حتى اللحظة، وذلك بسبب عدم تقديم الاحتلال أيّ خطوات جدية بخصوص هذا الملف".

وذكر أن التصريحات التي تصدر بين حين وآخر، هدفها منع عائلات الجنود الأسرى من التحرك للضغط على حكومة الاحتلال.

وأشار جبارين إلى أن هناك حالة غضب داخل الكيان الصهيوني، بسبب عدم وجود نية لحل هذا الملف، الذي استقال أحد أهم المسؤولين عنه لأجل ذلك.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟