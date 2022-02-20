جبارين ينفي وجود تقدم في صفقة تبادل الأسرى

غزة - الرأي

نفى عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة "حماس " زاهر جبارين، ما تداولته وسائل إعلام عبرية عن حصول تقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى.

وقال جبارين في تصريح صحفي، اليوم الأحد: "لا يوجد تقدم في الصفقة حتى اللحظة، وذلك بسبب عدم تقديم الاحتلال أيّ خطوات جدية بخصوص هذا الملف".

وذكر أن التصريحات التي تصدر بين حين وآخر، هدفها منع عائلات الجنود الأسرى من التحرك للضغط على حكومة الاحتلال.

وأشار جبارين إلى أن هناك حالة غضب داخل الكيان الصهيوني، بسبب عدم وجود نية لحل هذا الملف، الذي استقال أحد أهم المسؤولين عنه لأجل ذلك.

