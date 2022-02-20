الأرشيف المركزي ينجز (86) ألف ملف خلال شهر يناير

غزة-الرأي

أكدت دائرة الأرشيف المركزي في الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الصحة أنها تمكنت من أرشفة نحو (86) ألف ملف حكومي بصورة إلكترونية لجميع مرافق وزارة الصحة خلال شهر يناير من العام الحالي لضمان حفظها وعدم ضياع المعلومات الهامة منها.

وبين التقرير أن عدد الملفات الطبية المسحوبة ضوئياً في جميع مرافق الوزارة ما يزيد عن(81) ألف ملف طبي، ونحو(5,2) ألف معاملة إدارية.

وتابع التقرير أن الأرشفة الإلكترونية ساهت في تسهيل عملية استرجاع مختلف المعلومات مع توفير نسخة احتياطية منها، مما يعزز سهولة تبادل الوثائق داخل الإدارات المختلفة في وزارة الصحة.

وأوضح التقرير أن عدد الملفات المدققة في جميع مرافق الوزارة يبلغ نحو (38.6) ألف ملف بواقع ما يزيد عن (518) ألف ورقة خلال شهر يناير وفق الأصول المتبعة.