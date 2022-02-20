الصحة: اجراء(7181) عملية جراحية خلال يناير الماضي

غزة-الرأي

أظهر التقرير الصادر عن خدمات المرضى بالإدارة العامة للمستشفيات ليناير الماضي 2022 أن أقسام الطوارئ قدمت خدماتها لأكثر من 134 ألف متردد. ويشير التقرير الى أن العيادات الخارجية في جميع المستشفيات سجلت لذات الفترة 53454 أكثر من مستفيد من الخدمة.

واوضح التقرير أن الطواقم الطبية كانت قد أجرت (7181) عملية جراحية خلال يناير الماضي، منها (1762) عملية طارئة، و(3065) عملية مجدولة.

ولفت التقرير الى اجراء(1781) عملية كبرى، و(497) عملية ذات مهارة، فيما بلغت المتوسطة(1154)، والصغرى(1395)، وذلك من العدد الإجمالي للعمليات.

ونوه الى اجراء(438) عملية قسطرة، منها (277) عملية قسطرة تشخيصية و(105) عملية قسطرة علاجية، اضافة الى اجراء (9) عمليات قسطرة شرايين الكلية. وبين أن مستشفيات وزارة الصحة سجلت (3196) ولادة خلال يناير، منها (2326) ولادة طبيعية و(870) ولادة قيصرية.

كما وقدمت مستشفيات وزارة الصحة خدمات العلاج الطبيعي (14014) جلسة علاج طبيعي ل (3679) مريض خلال يناير، كما قدمت (11873) جلسة غسيل كلوي ل(1010) مريض.

ويشير التقرير الى أن مختبرات وزارة الصحة أجرت أكثر من (418) ألف تحليل مخبري خلال يناير، فيما بلغت فحوصات الباثولوجى (912) فحص، الى جانب تقديم أكثر من (39 ألف) خدمة أشعة.

وحول إجراءات الرعاية النهارية فقد قدمت خدماتها لنحو (15682) مريض، والتي تشمل إجراءات داخل غرف العيادات الخارجية وجراحات اليوم الواحد المناظير.

هذا وتقدم المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة وعددها 12 مستشفى خدماتها العلاجية والتشخيصية في مختلف التخصصات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم حتى نهاية العام 2021 (مليونين و313 ألف نسمة) حسب إحصائية مركز المعلومات في وزارة الداخلية.