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"الشباب والثقافة" تنهي المرحلة الثالثة من برنامج "غزة تنهض"

20 شباط / فبراير 2022 09:36

غزة- الرأي

أنهت الهيئة العامة للشباب والثقافة عبر صندوق دعم الشباب الفلسطيني المرحلة الثالثة من النسخة الثالثة من برنامج تمويل المشاريع الريادية للشباب "دلني على السوق" والذي يحمل شعار "غزة تنهض"، الممول من جمعية أحباء غزة ماليزيا.

وأوضح مدير الصندوق الأستاذ علاء الباز أنه تم خلال المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج فرز المشاريع المتقدمة وتصنيفها حسب مجال اختصاصها وتقييمها بمشاركة خبراء ومختصين في كل مجال من المجالات المحددة.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تخللها تنفيذ سلسلة زيارات ميدانية للمتقدمين للاستفادة من البرنامج لتمويل مشاريعهم، للاطلاع على طبيعة المشاريع على أرض الواقع، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنفيذ برنامج تدريبي للمرشحين للاستفادة من البرنامج والبدء الفعلي في تنفيذ البرنامج من خلال عقد مقابلات عبر حلقات مصورة.

وذكر أنه سيتم من خلال البرنامج تمويل تنفيذ عدة مشاريع ريادية للشباب بقيمة (150) ألف دولار، بنظام القرض الحسن، لافتًا إلى أنه تم تخصيص النسخة الحالية من برنامج تمويل المشاريع للشباب المتضررين من العدوان الأخير غزة، سواء تعرضوا لإصابة جسدية أو تضررت مشاريعهم الخاصة أو هدمت منازلهم.

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