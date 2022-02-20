المستشفى الاندونيسي تنقذ حياة مريض من نزيف في الجهاز الهضمي

غزة-الرأي

تمكنت الطواقم الطبية بمستشفى الإندونيسي من انقاذ حياة شاب لم يتجاوز 16 عاما من العمر من نزيف حاد بالمعدة.

بدوره، أوضح د.ناصر رضوان رئيس أقسام الجراحة بالمستشفى أن المريض وصل الى قسم الطوارئ يعاني من نزيف حاد من الجهاز الهضمي العلوي والسفلي وهو بحالة صحية خطيرة وذلك بعد اسبوعين من اجراء عملية استئصال للطحال.

ويضيف:" أدخل المريض على الفور لقسم العناية المركزة وأعطي المحاليل الوريدية ووحدات الدم والبلازما لتعديل حالته الصحية ولكن دون جدوى وذلك لاستمرار النزيف بشكل حاد ومن ثم أجري له منظار عاجل للمعدة وتبين وجود جلطة كبيرة في المعدة دون التمكن من تحديد مصدر النزيف وبعد استقرار حالته بشكل مؤقت أجريت له صورة أشعة مقطعية وتبين وصول الصبغة للمعدة مما يؤكد وجود ناصور بين أحد الشرايين والمعدة".

وتابع:" أجريت للمريض عملية جراحية، ورغم خطورة الحالة تمكن الفريق الجراحي من تحديد مصدر النزيف حيث تبين وجود ناصور بين شريان الطحال وجدار المعدة الخلفي وتدفق الدم داخل المعدة وبعد جهد كبير بسبب وجود أنسجة هشة متهتكة أدت الى صعوبة ايقاف النزيف بشكل فوري، وبتضافر الجهود تم ايقاف النزيف واصلاح جدار المعدة ونجاح العملية وادخل بعدها المريض لقسم العناية المركزة لمدة 3 ايام تحت العناية الحثيثة، بعدها اخرج لقسم الجراحة العامة لاستكمال العلاج وبعد تماثله للشفاء تم تخريجه من المستشفى بصحة جيدة.