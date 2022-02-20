تعليم الغرب تفتتح معرض ابداعات للعلوم والفنون

غزة-الرأي

افتتحت مدرسة الشيخ عبد الله الدحيان الثانوية للبنات بمديرية تعليم غرب غزة معرض ابداعات للعلوم والفنون وذلك بحضور مدير التربية والتعليم د. عبد القادر أبو علي ، ومدير عام التقنيات التربوية بوزارة التربية والتعليم د. أحمد أبو ندى ، ومدير دائرة المكتبات الأستاذ ماجد لولو ، ورئيس قسم التطوير بوزارة التربية والتعليم د. أسامة عامر ، ولفيف من رؤساء الأقسام ، والمشرفين ، وممثلين عن الجامعات الفلسطينية وأولياء أمور الطالبات ومدراء ومديرات المدارس .

وفي كلمته أعرب الدكتور أحمد أبو ندى عن سعادته بالمشاركة في افتتاح معرض ابداعات للعلوم والفنون شاكراً كل الجهود التي بذلت من أجل إخراج هذا المعرض إلى حيز النور.

وأكد أبو ندى على أن وزارة التربية والتعليم تبذل جهوداً كبيرة في دعم المدارس واقامة المختبرات العلمية لتعزيز الجوانب التطبيقية التي تتضمنها المناهج الدراسية.

ومن جانبه شكر الدكتور عبد القادر أبو علي إدارة ومعلمات وطالبات مدرسة الدحيان ، مؤكداً على أهمية مثل تلك المعارض وما تحققه مزاوجة بين الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية.

بدورها رحبت مديرة المدرسة د. غادة حمدان بالضيوف المشاركين في افتتاح المعرض ، واستعرضت خلال كلمة لها الأهمية التربوية للمعارض المدرسية ، وعرّجت على أقسام معرض ابداعات والذي ضم العديد من الزوايا أهمها زاوية الفنون ، وزاوية التكنولوجيا ، والزاوية العلمية ، وركن المشغولات اليدوية والفنية.

وأعرب المشاركون في افتتاح المعرض عن سعادتهم الكبيرة بالمعروضات والانجازات التي تضمنها معرض ابداعات للعلوم والفنون.

