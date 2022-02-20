الصحة تكرم أطباء الامتياز المشاركين في البرنامج المحوسب للاورام والدم

غزة-الرأي

أشاد الوكيل المساعد لوزارة الصحة المهندس أسامة قاسم بالمشاركة الفاعلة لأطباء الامتياز ودورهم في تنفيذ البرنامج المحوسب لأقسام الأورام وامراض الدم الذي تم تنفيذه خلال شهر نوفمبر من العام الماضي 2021.

جاء ذلك خلال اللقاء التكريمي لعدد (28) من أطباء الامتياز المشاركين في تنفيذ البرنامج، وبحضور أ. هاني الوحيدي مدير وحدة نظم المعلومات الصحية، وا. هيا ياغي المشرفة على تنفيذ البرنامج.

بدوره، قال المهندس قاسم ان هذه الخطورة تأتي ضمن مساعي وزارة الصحة في تطوير برنامج الامتياز، وتحديث إدارة المعلومات الصحية، وجودة الخدمات الصحية بحوسبة الخبرات الطبية، والتعامل معها في كافة الخدمات الصحية المقدمة.

وأوضح ان نقل تلك الملفات التي تتضمن التاريخ الطبي للمرضى تعتبر برنامج موجه للأطباء تزيد من الجانب المعرفي لهم، إضافة الى الاطلاع على ترجمة بيانات النظام المحوسب وارشفة التاريخ الطبي والتعامل مع الحالة المرضية.

من جانبه ، أكد أ. هاني الوحيدي أن تطوير تلك الملفات وحوسبتها لها دور كبير في المتابعة الحثيثة لتلك الامراض ومتابعتها ومحاولة السيطرة عليها، ومشيرا ان سرطان الثدي كان أحد البرامج التي تم حوسبتها.