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تعليم الشمال تختتم فعاليات اسبوع "الاهتمام بالهندام والمظهر العام"

20 شباط / فبراير 2022 09:48

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غزة-الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، فعاليات وأنشطة الأسبوع الرابع عشر، وذلك ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم العالي في بداية شهر أكتوبر من العام 2021 ويستمر حتى نهاية شهر إبريل من العام الجاري.
ولتعزيز قيمة هذا الأسبوع تنوعت الأنشطة والفعاليات، فقد شهدت الإذاعة المدرسية والغرف الصفية استضافات لشخصيات أكاديمية ودعاة من المجتمع المحلي وأولياء أمور، هذا بالإضافة إلى تصميم البوسترات والمطويات ذات العلاقة بقيمة الأسبوع، وعقد مسابقات والاسكتشات المسرحية المعبرة والمعززة للقيمة.
والجدير ذكره أن هذا البرنامج يُركز على تعزيز قيمة واحدة كل أسبوع، تكون ضمن مجال القيم الإسلامية والأخلاقية والسلوكية والوطنية والاجتماعية.
 

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