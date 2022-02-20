بلدية خان يونس تفتتح حديقة فيينا للأطفال في حي المحطة

غزة-الرأي

افتتحت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة حديقة "فيينا" للأطفال الواقعة في حي المحطة والتي أعيد ترميمها مؤخرًا عقب تدميرها بالكامل خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على أبناء شعبنا خلال شهر مايو من العام المنصرم.

وشارك في الافتتاح رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، ومدير مكتبه م. سعد عاشور، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ومسئول لجان الأحياء أ. أسامة سلامة، وممثل المؤسسة الأجنبية ، وحشد من المواطنين وعشرات الأطفال القاطنين بالحي.

وخلال كلمته أكد د. البطة على أن بلدية خان يونس إرتأت إعادة ترميم الحديقة التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على شعبنا والذي استهدف فيه كافة أشكال الحياة الفلسطينية وروع الأطفال والنساء والأمنين في بيوتهم من أجل كسر إرادة شعبنا التي لن تلين بإذن الله، مشيرًا إلى أن الأطفال حي المحطة قد تعرض لعدوان كبير دمر الاحتلال خلاله البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي والحديقة المركزية بالحي المذكور.

وبين د. البطة أن بلدية خان يونس تبذل جهود كبيرة من أجل إعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال العدوان الأخير مشددًا على أن مسيرة الإعمار تسير ببطء نتيجة تعنت الاحتلال ومنع إدخال المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع التطويرية والنهوض بواقع المدينة ودفع عجلة التنمية من جديد.

وشكر د. البطة الأصدقاء وكل الجهات المانحة التي أعادت ترميم الحديقة بالكامل حيث تم إنشاء مرافق الخدمات والكافتيريا وإقامة المعرشات والمظلات وتركيب بعض الألعاب، لافتًا إلى أن البلدية قد أعادت بشكل فعلي افتتاح الحديقة التي تعتبر مكانًا يقصده الأطفال والنساء من ربوع المحافظة لقضاء أوقاتهم المختلفة.

وخلال كلمته ثمن ممثل مؤسسة فيينا جهود بلدية خان يونس الرامية إلى التخفيف قدر المستطاع من حجم المعاناة الواقعة على المواطنين في ظل الظروف الحرجة، مبينًا أنه سيتم تنفيذ المزيد من مشاريع التطوير والترميم لعدد من المرافق الخدماتية لدعم احتياجات الشرائح الهشة في المجتمع الفلسطيني سيما الأطفال والنساء.

واختتم الحفل بإجراء جولة تفقدية لمرافق الحديقة بصحبة الأطفال والمشاركين .

