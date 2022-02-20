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"هنية "يلتقي السفير الفلسطيني في دولة تونس

20 شباط / فبراير 2022 09:56

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غزة-الرأي

التقى عبدالسلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة والسيد حمزة راضي رئيس اتحاد كرة الطائرة، بالسيد هائل الفاهوم السفير الفلسطيني في دولة تونس، وذلك في مقر السفارة بالعاصمة التونسية.
ورحب الفاهوم، بهنية وراضي وبجهودهم في العمل على تطوير الرياضة الفلسطينية وكرة الطائرة والسعى لتواجد بعثاتنا الفلسطينية في المشاركات الخارجية، مؤكداً أن السفارة على أتم الجهوزية لخدمة الرياضة الفلسطينية وأبطالها في المحافل الدولية.
وأشاد الفاهوم، بفريقي الوطن ووصول البعثة الفلسطينية إلى دولة تونس للمشاركة في هذا المحفل العربي، متمنياً التوفيق للأندية الفلسطينية وتقديم صورة مشرفة لرياضتنا أمام الأندية العربية.
وبدوره تحدث هنية، عن حالة الوفاق الرياضي والانجازات التي تم تحقيقها، مثمناً جهود السفير الفلسطيني على حسن الاستقبال والتوجيهات الكريمة بتواجد السيد علي الرفاعي ممثل السفارة بالبعثة الفلسطينية.
 

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