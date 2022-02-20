السياحة تستقبل وفداً من أطفال الكشافة الأرثوذكسية العربية

غزة-الرأي

استقبلت وزارة السياحة والآثار العشرات من أطفال الكشافة الأرثوذكسية العربية في عدد من المواقع الاثرية بقطاع غزة وقدمت لهم شرحاً مفصلاً عن تاريخ واهمية تلك المواقع.

وأوضحت وحدة العلاقات العامة بالوزارة ان أطفال الكشافة زاروا موقع القديس هيلاريون والمقبرة الإنجليزية بالمنطقة الوسطى، وموقع الكنيسة البيزنطية شمال القطاع برفقه مرشد متخصص من الوزارة والذي قدم شرحاً مفصلاً للأطفال عن طبيعة تلك المواقع واهميتها التاريخية بما يتناسب مع فئاتهم العمرية، وشاهدوا مادة تلفزيونية مصورة للتعريف أكثر عن المواقع الاثرية.

وأكدت ان الوزارة تسعى لتكريس الدور التوعوي لكافة الفئات، وتفتح أبواب المواقع لكافة المؤسسات والجمعيات الملحية والدولية، للتعريف بالتراث والحضارة التي مرت على ارض فلسطين في كافة العصور، مشدده على تعزيز الأنشطة اللامنهجية الثقافية التي تسهم بتعليم النشئ والأجيال أهمية تاريخ وحضارة فلسطين المتجذرة منذ فجر الإنسانية.

