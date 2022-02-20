السياحة تطلع الأشغال تفاصيل التنقيب الأثري في منطقة المحاربين

غزة-الرأي

أطلع د محمد خلة الوكيل المساعد بوزارة السياحة والآثار وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م/ ناجي سرحان علي مستجدات مشروع التنقيب الأثري المستمر في منطقة المحاربين شمال القطاع.

وأكد د.خلة ان العمل لا يزال مستمراً في الموقع، وانه تم العثور حتى الان على 25 قبراً تعود الى العهد الروماني، والتي تؤرخ للقرن الأول الميلادي، وهناك دلائل بوجود قبور أخرى.

وأشار خلة الى ان الوزارة باشرت منذ اللحظة الأولى للاكتشاف العمل على حماية الموقع، واستجلاب خبراء لاكتشاف ما تخفيه المنطقة من اثار تؤرخ لحقبة زمنية هامه، مثنياً على دور لجنة متابع العمل الحكومي التي تداعت مباشرة لتشكيل لجنة خاصة برئاسة الوزارة لمتابعة الاكتشاف وقدمت كافة التسهيلات لإنجاز عملية الحفر عبر اليات وزارة الاشغال.

ودعا د.خله الصحفيين ووسائل الاعلام الى عدم التسرع في نشر صور واخبار حول العمل في الموقع دون تحقق، مؤكداً ان الوزارة تسعى لنشر كافة الحقائق وتضع الجميع في صورة الكشف الجديد، بعد الانتهاء على العمل في الموقع واستيضاح ماهية وحجم المكتشف.

من جانبه، أكد م. سرحان على اسناد وزارته وتسخيرها المعدات الميكانيكية لتسهيل عمليات الحفر وسرعة انجاز المهام حسب ما تطلبه الطواقم الفنية العاملة فى التنقيب الأثري والتي تعمل منذ عدة اسابيع.

واستمع الوفد لشرح مبسط من الطواقم المتخصصة ومدير الآثار بالمدرسة الفرنسية العالمية/ جون باتيست والخبير الفرنسي/ رونية الترا حول آليات سير عمليات الكشف والتنقيب، والمعلومات الأولية حول أهمية هذ الاكتشاف، والقيمة التاريخية لوجود المقبرة الرومانية.

