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الزراعة تتفقد مزارعي الخضار المحمية والمكشوفة بالوسطى

20 شباط / فبراير 2022 11:01

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غزة-الرأي

نفذ قسمي الإرشاد النباتي والتربة والري بدائرة الإرشاد وخدمات المزارعين-المحافظة الوسطى، عدة جولات ميدانية إرشادية على مزارعي الخضار المحمية، والمكشوفة.
و تمثلت الإرشادات والتوجيهات حول برامج التسميد، وتنظيم عملية الري وكيفية الوقاية والعلاج من أمراض التربة.
وجرى أيضاً تقديم الخدمات الإرشادية حول برامج المكافحة المتكاملة للآفات من خلال إتباع الأساليب والممارسات الزراعية للحد من إنتشار الآفات الزراعية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي.
بدروه، أكد طاقم المهندسين على ضرورة إختيار المبيدات الفعالة ذات فترة الأمان القصيرة، وتأتي هذه الجولات لمتابعة وتفقد أحوال المزارعين خلال الموسم الزراعي.
 

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