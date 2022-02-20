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الحكم المحلي تتابع إقفال حسابات الهيئات المحلية للعام المنصرم

20 شباط / فبراير 2022 11:05

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غزة-الرأي

استكمالا للجهود والاجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة للرقابة على الهيئات المحلية بوزارة الحكم المحلي في متابعة مهامها المتعلقة في إقفال حسابات الهيئات المحلية لعام 2021م .
وتطبيقا لخطة العمل فقد قام مدير دائرة الرقابة المالية أ. طارق بركات بإقفال حسابات البلديات في محافظة غزة و المحافظة الوسطى ، و انجاز العمل في بلدية البريج وبلدية وادي غزة وبلدية المصدر.
بدوره رحب رؤساء البلديات ( م. أيمن الدويك رئيس بلدية البريج)، (أ. جبر أبو حجير رئيس بلدية وادي غزة)،( و م. احمد المصدر رئيس بلدية المصدر) بطاقم الرقابة وكانت تعليماتهم للموظفين بتسهيل المهام والاجراءات الرقابية.
وأفاد بركات أنه جاري العمل على اقفال حسابات البلديات للعام 2021م حسب الأصول ووفق النماذج المعدة لذلك، و سيتم مراقبة أداء أقسام البلديات وتحديد الانحرافات وتوجيه المختصين لمعالجتها.
 

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