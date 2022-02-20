التعليم تنشر أماكن وتوقيت عقد الامتحان الشامل

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، عن انتهاء استعداداتها لعقد الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2022.

وذكرت في بيان وصل "الرأي" اليوم الأحد، أن الامتحان النظري سيبدأ يومي الاثنين والثلاثاء 22/2/2022-21، وذلك في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة.

وفيما يتعلق بالامتحان العملي فسيبدأ يومي الأربعاء والخميس بتاريخ 24/2/2022-23 في عدد من الكليات المبينة، علمًا بأن الامتحان العلمي لتخصص التمريض سيبدأ يوم الاثنين 2022/2/22.

وأرفقت الوزارة كشف أسماء الطلبة وأماكن وتوقيت عقد الامتحان لكل طالب في جميع التخصصات:

بيانات المتقدمين للشامل

رابط الاستعلام عن أماكن عقد الامتحان:

https://eservices.mohe.ps/shamel