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الزراعة تنظم ندوة ارشادية حول "تغيير نمط الزراعة الاحادية"

20 شباط / فبراير 2022 11:09

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غزة-الرأي

نفذت دائرة الخضار والمحاصيل في الادارة العامة للارشاد وخدمات المزارعين، بالتعاون مع دائرة خدمات المزارعين بمحافظة رفح.
ندوة ارشادية هامة حول تغيير نمط الزراعة الاحادية وتحديد المساحات الزراعية في أرجاء المحافظة.
ويهدف البرنامج الارشادي المنفذ من طواقم الارشاد بوزارة الزراعة، إلى توعية المزارعين في زراعة المحاصيل الموصى بزراعتها، حسب حاجة السوق، وعدم الاعتماد على الزراعة الاحادية.
وتسعى الزراعة لتحقيق توازن بين الطلب والعرض، من خلال المساحات المحددة ومنتجات الخضار المحلية ،وذلك لحماية المنتج الوطني والمزارعين من الصدمات التسويقية المتكررة، خاصة في فترات ذروة الانتاج .
 

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