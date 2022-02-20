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"الجرائم الإلكترونية" تُنجز قضية نصب واحتيال بقيمة 10 آلاف شيكل

20 شباط / فبراير 2022 11:34

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غزة-الرأي

حققت دائرة "الجرائم الإلكترونية" في المباحث العامة في قضية بيع منتجات "وهمية ومحظورة" لعدد من المواطنين من خارج قطاع غزة، بمبالغ مالية وصلت إلى "10" آلاف شيكل، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكلٍ مخالف للقانون.

بدوره ، قالت دائرة "الجرائم الإلكترونية": إنها تلقت عدد من الشكاوى لمواطنين من خارج قطاع غزة، تفيد بقيام حسابات بالترويج لبيع "منتجات متنوعة ومحظورة" وإيهام المنتفعين بها، من خلال حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم يتم إغلاقها بعد الحصول على الأموال ".

وأوضحت دائرة "الجرائم الإلكترونية" أن طواقمها باشرت بإجراءات البحث والتحري والمتابعة، حول ماهية الحسابات وطبيعة المنتجات التي تروّج لها، لافتةً إلى أنه وخلال التحقيقات تبين أن من يقف خلف تلك الحسابات اثنين من المواطنين، وبإحضارهما؛ أقرّا بما نسب إليهما.

وأشارت دائرة "الجرائم الإلكترونية" إلى أنها أحالت ملف القضية إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.

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