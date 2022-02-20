بلدية غزة تنجز أعمال تطوير شارعين فرعيين في حي الزيتون

غزة-الرأي

أنجزت بلدية غزة أعمال تطوير شارعين متفرعين من شارع صلاح الدين، رقم (2221 و2222) بالقرب من بنك القدس، بحي الزيتون جنوب شرق المدينة ضمن جهود تطوير البنية التحتية في المدينة وتحسين واقع الشوارع والخدمات في المدينة.

وأفادت البلدية أن شارع رقم 2221 يبلغ طوله نحو 100 متر وعرضه نحو 8 أمتار فيما يبلغ طول شارع رقم 2222 أيضاً 100 متر ويتراوح عرضه بين 4 إلى 6 أمتار وتم تطوير البنية التحتية بهما بالكامل.

وأضاف أن أعمال التطوير شملت تركيب خط مياه بطول 170 مترا وبقطر 4 انش، وخط للصرف الصحي بطول 380 مترا منها 230 مترا بقطر 6 انش و150 مترا بقطر 8 انش، كما تم تبليط الشارعين ببلاط الإنترلوك بسمك 8 سنتيمترا.

وبينت أنه المشروع بلغت تكلفته نحو 94 ألف دولار بتمويل عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية ضمن النافذة الخامسة والذي تضمن تشغيل عمال لتنفيذ الأعمال الرئيسة للمشروع بشكل يدوي بهدف توفير فرص عمل أكبر.

يذكر أن بلدية غزة كانت قد نفذت نحو 38 مشروعاً تطويرياً خلال العام الماضي 2021 في قطاعات مختلفة كالبنية التحتية والطرق وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وخدمات أخرى ضمن جهود تحسين البنية التحتية في المدينة.

