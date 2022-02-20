الشؤون الإدارية بالصحة تطلع على جهوزية الدوائر وفق الخطة التشغيلية

غزة-الرأي

ناقش مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الصحة أ.محمود حماد تطورات الحالة الوبائية وفق المؤشرات، وتحديد الاحتياجات والجهود المبذولة للحد من انتشاره .

وأكد حماد خلال لقاءه مع مدراء الدوائر صباح اليوم على أهمية اعادة تشكيل لجنة رقابية إدارية لتعزيز عملية التواصل مع وحدة الرقابة الداخلية بالتعرف على اهم الملاحظات والتوصيات ومتابعة التقارير الرقابية الصادرة للإدارة العامة للشؤون الإدارية.

وتطرق أ.حماد إلى الخطة التشغيلية لهذا العام 2022، مؤكداً أنها تحتوي على العديد من البرامج والمشاريع التي تركز على المفاصل الرئيسية للعملية الادارية وتتقاطع وتتكامل مع خطة وزارة الصحة لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطن الفلسطيني.

ونوه على أهمية تعزيز التواصل وتفعيل الاجتماعات الدورية لمختلف المستويات الإدارية التي تعكس المشهد الحقيقي لبيئة العمل والشراكة في انجاح العمل وتقديم المقترحات البناءة التي تساهم في تقديم أفضل الخدمات وتعزيز روح الفريق انسجاماً مع اخلاقيات العمل.