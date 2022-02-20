الأوقاف تشرع بعقد اختبارات مسابقة أحباب القدس لحفظ القرآن الكريم كاملاً

غزة-الرأي

شرعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع جمعية خير أمة الخيرية بعقد اختبارات مسابقة أحباب القدس ، في حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد وحُسن الصوت والإتقان ومعرفة معاني كلماته مع المتشابهات وتفسير سورة الأنفال.

بدوره، أوضح مدير ديوان الحُفاظ أ. زياد أحمد أن المسابقة تشمل فرعين، الأول بعنوان الحافظ المبدع ويُشترط في متسابق هذا الفرع أن يكون حافظاً للقرآن كاملاً مع التلاوة والتجويد وحسن الصوت والاتقان ومعرفة معاني كلماته بالكامل مع المتشابهات, وتفسير سورة الأنفال".

مشيراً إلى أن الفرع الثاني بعنوان الحافظ المتقن فيُشترط في متسابقه أن يكون حافظًا للقرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد وحسن الصوت والاتقان ومعرفة معاني كلمات كلماته, مع تفسير الأنفال.

وبين أن الوزارة رصدت جوائز مالية نقدية قيمة للخمس الأوائل الفائزين في كل من فرع الإبداع وفرع الإتقان وذلك كل حسب درجته, بإجمالي (11.000) دولار.

بدوره أوضح مدير التحفيظ أ. حمد النجار أن إدارته تهدف من هذه المسابقة إلى تعليم ونشر القرآن الكريم، والحث على الاهتمام به، وبث روح المنافسة بين حفظ القرآن وتشجيعهم على التسابق في حفظه وتثبيته، وإبراز المهرة والمتميزين منهم، وتهيئتهم للمشاركة في المسابقات الدولية.

ولفت النجار إلى أن إدارته بصدد إطلاق العديد من الانشطة والبرامج القرآنية الخاصة بشهر رمضان المبارك, مقدماً في الوقت ذاته شكره وتقديره لجمعية خير أمة الخيرية على جهودها في رعاية المسابقة، وكفالة (٥٠) حلقة تحفيظ مميزة على مستوى قطاع غزة لمدة عام.

