"الشباب والثقافة" تفتتح برنامجًا تدريبيًا لتأهيل المرشحين لمشروع "غزة تنهض"

غزة - الرأي - محمود أبو راضي

افتتحت الهيئة العامة للشباب والثقافة في غزة، اليوم الأحد، برنامجًا تدريبيًا لتأهيل المرشحين للاستفادة من النسخة الثالثة من برنامج تمويل المشاريع الريادية "دلني على السوق"، والذي يحمل شعار "غزة تنهض" الممول من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا بقيمة 150 ألف دولار.

وقال رئيس الهيئة أحمد محيسن، إن التدريب يهدف لتأهيل المشاركين إداريًا وماليًا، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل وإدارة مشاريعهم الخاصة بكفاءة عالية وفق المعايير العلمية الحديثة لضمان نجاحها، والمساهمة في تحقيق أهداف برنامج تمويل المشاريع الريادية للشباب.

وأضاف محيسن خلال حديثه لوكالة "الرأي" أنه تم تخصيص هذه النسخة من المشروع للشباب المتضررين من العدوان الأخير على غزة في مايو الماضي سواء الذين تعرضوا لإصابة جسدية أو تضررت مشاريعهم الخاصة أو هدمت منازلهم.

بدوره، ذكر مدير صندوق دعم الشباب الفلسطيني علاء الباز، أن المشروع عبارة عن دعم مشاريع صغيرة تتراوح قيمتها من 1000 إلى 5000 دولار للمشروع الواحد

وأوضح الباز، أنه تم تقديم أكثر من 400 مشروع، وبعد فرزها تم تقليص عددها لـ 300، فيما وصل عددها لـ 120 مشروعا بعد عملية تقييمها من قبل اللجان، بينما بلغ عدد المشاريع المرشحة للمقابلة النهائية عقب زيارتها ميدانيا لـ 73 مشروعا.

وبين أن الهيئة حاليا بصدد إعطاء دورة تدريبية متخصصة لإدارة المشاريع، لافتًا إلى أنه سيتم اختيار أفضل 50 مشروعا إلى 60 من بين المشاريع المرشحة.

من جانبه، وجّه محمد عاشور أحد المشاركين في برنامج دعم الشباب الفلسطيني، شكره لصندوق دعم الشباب ولمؤسسة أحباء غزة ماليزيا على توفير هذه المشاريع لتحسين ظروف الشباب.

أما سمر حمدان إحدى المشاركات بالبرنامج، فقالت لـ "الرأي" إن الدورة التدريبية توفر معلومات قيمة حول كيفية تطوير المشاريع التي تم تقديمها، وآليات صرف القروض الذي سيتم تمويل المشاريع من خلالها.

من جهته، أثنى محمد المدني أحد المشاركين بالبرنامج، على صندوق دعم الشباب في وقوفه إلى جانب الشباب الفلسطيني الذين تضرروا من العدوان الأخير.

وبين المدني لـ "الرأي" أن هذه المشاريع تعطي حافزًا للشباب لإعادة الأمل لهم بعدما تعرضوا لخسائر مادية كبيرة نتيجة تضرر مشاريعهم السابقة، أو هدم منازلهم.