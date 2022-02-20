العدل تشرف على انعقاد الجمعية العمومية لأخصائيو المكتبات

غزة-الرأي

أشرفت وزارة العدل على انعقاد الجمعية العمومية لنقابة أخصائيو المكتبات الفلسطينية وحضر عن الوزارة أ. محمود جبر من قسم الرقابة والتدقيق على النقابات.

وقد بدأ اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية لتعديل بعض مواد النظام الأساسي ، وبعد تلاوة النصوص القانونية المقترحة للتعديل تم التصويت عليها من قبل الجمعية العمومية وتم إقرارها بالإجماع .

وفي اجتماع الجمعية العمومية العادي للنقابة تم بالاجماع وفق

أ. جبر مناقشة واعتماد التقرير المالي والإداري لعام 2021 وتعيين مدقق حسابات جديد. وبعد عرض التقارير على الحضور تمت الموافقة والمصادقة عليه وتم التأكيد من قبل الوزارة على التقريرين .

