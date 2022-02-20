الدائرة الرياضية وبلدية خان يونس تكرمان حكام المحافظة

غزة-الرأي

كرمت الدائرة الرياضية المركزية بالتعاون مع بلدية خان يونس حكام المحافظة، بحضور رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، ومسؤول الأنشطة الرياضية د. مروان المصري، ورئيس الدائرة الرياضية أ. سمير النجار، وعضو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم م. محمد زكريا الاغا، وعضو اللجنة الرياضية الاستشارية للبلدية أ. فريد الأشقر، وأعضاء الدائرة الرياضية بالمحافظة.

وأكد د. البطة على دعمه الكامل لجميع الرياضيين، مشدداً على مساندة البلدية لهم وتقديم الدعم الكامل للحكام من أجل إنجاح المسيرة الرياضية.

وأعرب د. البطة عن سعادته بتكريم حكام المحافظة، مثمناً جهودهم الكبيرة في إدارة المباريات في جميع المسابقات، رغم الظروف الصعبة التي يتعرضون لها.

وشدد أ. النجار على أن الدائرة الرياضية ستبقى داعمةً للحكام ومساندة لهم، مشيداً بجهودهم الكبيرة في إدارة وإنجاح مباريات الدوري خلال الدور الأول.

وشكر أ. النجار بلدية خان لجهودها الكبيرة في دعم المسيرة الرياضية وخاصة دعمه للأندية الرياضية وحكام محافظة خان يونس.

من جانبه أثنى م. الأغا على جهود الدائرة الرياضية وبلدية خان يونس في إقامة هذا الحفل وتكريم الحكام، متمنياً لهم التوفيق.

وفي ختام الحفل تم تكريم كلاً من رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، وعضو الاتحاد الفلسطيني م. محمد زكريا الاغا، وعضو اللجنة الرياضية الاستشارية للبلدية أ. فريد الأشقر، وكذلك تكريم حكام المحافظة.

