وكالة الرأي الفلسطينية الدائرة الرياضية وبلدية خان يونس تكرمان حكام المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة" تعقد الاجتماع الأول لمجلسها الاستشاري وكالة الرأي الفلسطينية العدل تشرف على انعقاد الجمعية العمومية لأخصائيو المكتبات وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تفتتح برنامجًا تدريبيًا لتأهيل المرشحين لمشروع "غزة تنهض" وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تشرع بعقد اختبارات مسابقة أحباب القدس لحفظ القرآن الكريم كاملاً وكالة الرأي الفلسطينية الشؤون الإدارية بالصحة تطلع على جهوزية الدوائر وفق الخطة التشغيلية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: نتوقع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات جراء "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية 15 وفاة و1928 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية وقفة أمام بلدية الاحتلال بالقدس احتجاجًا على سياسة الهدم وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تشارك في تطبيق دليل النساء المعنفات
أخبار » الأخبار الحكومية

الدائرة الرياضية وبلدية خان يونس تكرمان حكام المحافظة

20 شباط / فبراير 2022 02:23

11
11

غزة-الرأي

كرمت الدائرة الرياضية المركزية بالتعاون مع بلدية خان يونس حكام المحافظة، بحضور رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، ومسؤول الأنشطة الرياضية د. مروان المصري، ورئيس الدائرة الرياضية أ. سمير النجار، وعضو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم م. محمد زكريا الاغا، وعضو اللجنة الرياضية الاستشارية للبلدية أ. فريد الأشقر، وأعضاء الدائرة الرياضية بالمحافظة.
وأكد د. البطة على دعمه الكامل لجميع الرياضيين، مشدداً على مساندة البلدية لهم وتقديم الدعم الكامل للحكام من أجل إنجاح المسيرة الرياضية.
وأعرب د. البطة عن سعادته بتكريم حكام المحافظة، مثمناً جهودهم الكبيرة في إدارة المباريات في جميع المسابقات، رغم الظروف الصعبة التي يتعرضون لها.
وشدد أ. النجار على أن الدائرة الرياضية ستبقى داعمةً للحكام ومساندة لهم، مشيداً بجهودهم الكبيرة في إدارة وإنجاح مباريات الدوري خلال الدور الأول.
وشكر أ. النجار بلدية خان لجهودها الكبيرة في دعم المسيرة الرياضية وخاصة دعمه للأندية الرياضية وحكام محافظة خان يونس.
من جانبه أثنى م. الأغا على جهود الدائرة الرياضية وبلدية خان يونس في إقامة هذا الحفل وتكريم الحكام، متمنياً لهم التوفيق.
وفي ختام الحفل تم تكريم كلاً من رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، وعضو الاتحاد الفلسطيني م. محمد زكريا الاغا، وعضو اللجنة الرياضية الاستشارية للبلدية أ. فريد الأشقر، وكذلك تكريم حكام المحافظة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟