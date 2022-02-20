بلدية النصيرات وجمعية العودة يبحثان التعاون المشترك

غزة-الرأي

استقبل رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري في مكتبه اليوم الأحد، وفدا من جمعية العودة الصحية والمجتمعية، لبحث تعزيز التعاون المشترك وتحقيق المصلحة العامة لأهالي النصيرات.

وأطلع الوفد رئيس البلدية على التجهيزات الجارية لتحويل المركز الحالي إلى مستشفى مؤهل يقدّم كافة الخدمات الصحية، مبينا أنه من المتوقع انجاز المشروع نهاية شهر مارس القادم.

بدوره رحب رئيس بلدية النصيرات بالوفد الزائر، وقال: "نحن سنكون عونا وسندا لكافة الجهود التي تهدف لخدمة أهالي النصيرات"، معبرا عن تقديره للجهود التي تبذل لإنجاز مستشفى يقدم خدمات طبية متقدمة.

