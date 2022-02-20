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الإعلام الحكومي يستقبل وفدا من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

20 شباط / فبراير 2022 02:51

غزة - الرأي:

استقبل رئيس المكتب الإعلامي الحكومي وفدا من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، اليوم الأحد، لتعزيز التعاون المشترك، ورفع مستوى التكاملية في العمل للوصول الى مستويات عالية من آليات المتابعة وتحسين وتطوير جودة العمل الحكومي.

ورحب سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، ومحمد مؤمن حبيب مدير وحدة التنسيق مع المؤسسات الحكومية بالوفد الذي ضم جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في قطاع غزة ولفيف من أعضاء الهيئة.

وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي: "نحن سعداء بهذه الزيارة ونعتز بالعلاقة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان التي لها دور رقابي حميد، وتسعى دوما لدعم التفكير الجمعي وتعزيز اليات المتابعة لتحسين وتطوير جودة الأداء الحكومي".

وقد ثمن سرحان الدور البارز الذي يلعبه الاعلام الحكومي بشكل دائم تجاه جميع القضايا التي تستدعي المؤازرة والمساندة والمرتبطة بالصالح العام عموما وشؤون الصحفيين خصوصا.

وشدد سرحان على أهمية تعزيز العمل المشترك بأفكار نوعية عن طريق التوصل لآلية عمل مشتركة ما بين الهيئة والاعلام الحكومي كحلقة وصل مع المؤسسات الحكومية بشكل عام.

وقال سرحان: "لا نود أن تكون طبيعة عملنا مماثلة لمركز دراسات أو جمع معلومات دون تحقيق فائدة واحداث تغيير حقيقي، وهذا يتطلب عقد لجان وطرح القضايا التي تشكل ظاهرة عامة وتؤثر سلبا للعمل على حلها والوصول لتوصيات يتم ايصالها للجهات العليا للبت فيها وتغير أي سلبيات موجودة".

من جهته، بين معروف أهمية دور الهيئة المستقلة ومتابعتها لكل القضايا بشكل مميز ومحاولة الوصول لحلول فعالة وتوصيات هامه، لافتا إلى أنه تم طرح هذا التصور من تطوير العمل المشترك بين المؤسستين فعليا للجنة متابعة العمل الحكومي والتي أبدت بدورها اهتماما بهذا الامر.

وشدد معروف على أن مثل هذا الامر يحتاج الى لجنة مشتركة تمثل عدة مؤسسات حكومية الى جانب الاعلام الحكومي لتشكل قطاعا متناغما في النقاش واخذ القرارات والعمل بالتوصيات الهامة بشكل ممنهج ومدروس ومتفق عليه.

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