آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين، سيكون للحافلتين التاسعة، والعاشرة والمتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/9).

وأشارت الوزارة إلى أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/8):، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.