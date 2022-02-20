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الزراعة تعقد اجتماعها الدوري برئاسة "اليازوري" وتناقش قضايا مهمة

20 شباط / فبراير 2022 06:45

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

غزة – الرأي:

عقدت وزارة الزراعة في قطاع غزة اجتماعها الدوري لهيئة الوزارة برئاسة الوكيل د.أيمن اليازوري، وذلك لمناقشة جملة من القضايا المهمة المتعلقة بالقطاع الزراعي.

واطلعت دائرة الإنتاج الحيواني، أعضاء الهيئة على احصائيات أعداد الحيازات الزراعية من مزارع الدواجن والبالغة 1640 مزرعة معظمها في محافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، حيث باستطاعتها إنتاج 26 مليون دجاجة سنوياً.

وشدد المجتمعون على أهمية استيفاء هذه المزارع للشروط والمعاير الفنية لتجديد ترخيصها، مؤكدين على توجهات الوزارة باستكمال خطتها للتحول في تربية الدواجن إلى المزارع المغلقة.

كما ناقشت هيئة الوزارة أولويات التدخل في القطاع الزراعي وتنفيذ بنود البرامج والمشاريع المعتمدة في الموازنة والموجودة ضمن الربع الأول لخطة العام 2022.

من ناحيته، استعرض وكيل الوزارة المبادرات الجديدة تم اعتمادها من قبل لجنة العمل الحكومي، والتي تشمل مبادرة تدريب مجموعة من المهندسين الزراعيين.

 مشدد "اليازوري" على أهمية بناء المنهجيات في تنمية آليات التدريب والمهارات لاكتمال الخبرة.

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