الدعليس يلتقي المجلس التنسيقي للقطاع الخاص

غزة - الرأي

التقى رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس بمكتبه في مدينة غزة، المجلس التنسيقي للقطاع الخاص.

وحضر اللقاء، نائب رئيس متابعة العمل الحكومي محمد جواد الفرا، وأمين عام مجلس الوزراء سهيل مدوخ، ووكيل وزارة المالية عوني الباشا، ووكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي، وممثلين عن جمعية رجال الأعمال، واتحاد الصناعات، واتحاد المقاولين والغرفة التجارية.

وأكد الدعليس خلال اللقاء على تعزيز الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في كافة المجالات.

وقال إن الحكومة تعمل وفق منهجية واضحة لدعم المنتج المحلي وحمايته بكل الأشكال والإمكانيات المتاحة لديها.

وأضاف الدعليس، أن حماية المنتج المحلي تعد ضرورة ملحة في هذه المرحلة التي يواجه فيها الاقتصاد الفلسطيني تحديات عديدة.

وأوضح أن الحكومة تبذل الجهود من أجل النهوض بالمنتجات الوطنية والصناعات المحلية والعمل على دعمها وحمايتها في تلك المرحلة.