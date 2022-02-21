الصحة تبحث احتياجات مجمع ناصر الطبية

غزة- الرأي

بحث مدير عام التعاون الدولي د. عبد اللطيف الحاج الاحتياجات والمعدات الطبية اللازمة لمجمع ناصر الطبي، وذلك خلال لقائه بوفد من جمعية إغاثة أطفال فلسطين ممثلا برئيسها ستيف سوبسي وا. سهيل فليفل مدير مكتب الجمعية في غزة، وبحضور د. عاطف الحوت مدير عام مجمع ناصر، وذلك خلال زيارة ميدانية للمجمع.



واطلع الوفد على الخدمات التي يقدمها المجمع للجمهور وكفاءة كوادر أقسام الجراحة في المجمع، إلى جانب اطلاعه على العمليات الجراحية الصعبة التي تحتاج لمهارات عالية.



وتم التوافق على البدء في مشروع توريد جهاز منظار لقسم المسالك البولية وتوفير بعض الاحتياجات الطبية العاجلة لأقسام الجراحة.



من جهته، أشاد د. الحوت بالشكر لجمعية إغاثة أطفال فلسطين على هذه الزيارة الهادفة الى تلمس الاحتياجات الطبية وتساهم في تجويد الخدمات العلاجية في المجمع إضافة الى خدمة المرضى المترددين على المجمع.