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بالتعاون مع الاونروا

سلطة المياه تنفذ ندوة بيئية لأولياء الأمور في إحدى المدارس

21 شباط / فبراير 2022 09:12

سلطة المياه تنفذ ندوة بيئية لأولياء الأمور في إحدى المدارس
سلطة المياه تنفذ ندوة بيئية لأولياء الأمور في إحدى المدارس

غزة- الرأي

نفذت وحدة التخطيط والتوعية ندوة بيئية بعنوان " أزمة مياه الشرب في قطاع غزة"، حيث تم تنفيذ الندوة لنخبة متميزة من أولياء الامور في مدرسة المأمونية  غرب غزة، وذلك بالتعاون مع الاونروا.


في حين أعد وقدم الندوة مدير دائرة التوعية في وحدة التخطيط والتوعية م.خالد ابوغالي، حيث أنها تقع الندوة البيئية ضمن انشطة المشروع ركن بيئي، ومعارض بيئية ومحاضرات توعوية مستمرة على مدار العام.


الجدير بالذكر أن الندوات البيئية تقع ضمن برنامج التوعية الجماهيرية ضمن رؤية سلطة المياه وجودة البيئة في رفع وتعزيز مستوى الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع.

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