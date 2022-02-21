بنوك الدم والمختبرات تجري نحو(557) ألف فحصاً مخبرياً خلال يناير

غزة- الرأي

حرصت وزارة الصحة على تعزيز خدمات المختبرات وبنوك الدم بتوفير الأجهزة الحديثة والمتطورة وتدريب طواقم التمريض والمختبرات على استخدامها.

وذكر تقرير الأداء الصادر عن وحدة نظم المعلومات الصحية خلال شهر يناير من العام الحالي 2022، أنه تم اجراء نحو (557) ألف فحص مخبري في مختبرات وبنوك دم الوازرة المختلفة حيث شكلت الفحوصات التي تم اجراؤها في مختبرات المستشفيات حوالي (448) ألف من اجمالي الفحوصات المقدمة يليها مختبرات الرعاية الاولية والمختبر المركزي.

وأفاد أن عدد وحدات الدم التي تم سحبها في بنوك دم المستشفيات (2،236) وحدة

كما بلغ عدد وحدات الدم ومكوناته التي تم صرفها للمرضى داخل المستشفيات حوالي (5) آلاف وحدة حيث تم صرف (2،264) من اجمالي الوحدات ومكونات الدم المصروفة داخل مجمع الشفاء الطبي.

وأشار التقرير إلى أنه تم العمل على توسعة أماكن فحص "كوفيد_ 19 " بزيادة عدد المراكز الأهلية والخاصة وامدادها بالمواد اللازمة، إضافة الى تدريب الكوادر على اجراء الفحص والتسجيل على البرنامج المحوسب.