خدمات البريج يتفوق على مركز دير البلح..وشباب المَغَازِيَ يعبر مركز جَبَاليا

فاز شباب المَغَازِيَ على منافسه خدمات جَبَاليا، بنتيجة 100-83، على صالة سعد صايل، ضمن الدور الأول لبطولة كأس القطاع- دورة المرحوم عبد الله الكرنز، برعاية جوّال.



قدم الفريقان أداءً مميزاً، خاصة المغازي الذي ظهر بشكل قوي، ونجح في إنهاء الربع الأول، 31-18، وفي الربع الثاني واصل لاعبو المغازي تفوقهم لينتهي بنتيجة 26-18.



وفي الربع الثالث، تكررت النتيجة، لكن لصالح جباليا، وانتهى لصالحهم 26-18، لكن المغازي عاد في الربع الأخير الذي انتهى لصالحه 25-21،

حكم اللقاء: باسل كرون، تامر قشطة، مؤمن الجربة، محمد سكيك، محمد العالول، 24 ثانية وأحمد زعرب.



وفي اللقاء الثاني، فاز خدمات البريج على خدمات دير البلح 113-47، قدم البريج أداءً راقياً، وتمكن من مصالحة

جماهيره عقب خسارة المغازي، وأنهى الربع الأول لصالحه، بنتيجة 25-10، وتألق إبراهيم مصلح بتسجيله 5 نقاط، و6 نقاط لعيد الشاعر وثلاثيتان لثائر عيسى، و6 نقاط لمحمد مهدي.



وفي الربع الثاني، بقي البريج على انطلاقته، مع تحسن في أداء لاعبي دير البلح وانتهى لصالح لبريج 25-16.

وفي الربع الثالث، أحكم البريج سطيرته، وانتهى لصالحه 28-13، بفعل تقدم أحمد مهدي بتسجيله 9 نقاط، و10 نقاط لعيد الشاعر. ليدين الربع الأخير للبريج، الذي انتهى لصالحه 35-8، وليفوز البريج في اللقاء، ويضمن الصعود للمربع الذهبي.

حكم اللقاء: سائد حميد، مروان حمد، محمد العالول، محمد الصلحات، أحمد شحادة، 24 ثانية موسى غنام