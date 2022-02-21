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كأس القطاع لكرة السلة..

خدمات البريج يتفوق على مركز دير البلح..وشباب المَغَازِيَ يعبر مركز جَبَاليا

21 شباط / فبراير 2022 09:35

خدمات البريج يتفوق على مركز دير البلح..وشباب المَغَازِيَ يعبر مركز جَبَاليا
خدمات البريج يتفوق على مركز دير البلح..وشباب المَغَازِيَ يعبر مركز جَبَاليا

فاز شباب المَغَازِيَ على منافسه خدمات جَبَاليا، بنتيجة 100-83، على صالة سعد صايل، ضمن الدور الأول لبطولة كأس القطاع- دورة المرحوم عبد الله الكرنز، برعاية جوّال.


قدم الفريقان أداءً مميزاً، خاصة المغازي الذي ظهر بشكل قوي، ونجح في إنهاء الربع الأول، 31-18، وفي الربع الثاني واصل لاعبو المغازي تفوقهم لينتهي بنتيجة 26-18.


وفي الربع الثالث، تكررت النتيجة، لكن لصالح جباليا، وانتهى لصالحهم 26-18، لكن المغازي عاد في الربع الأخير الذي انتهى لصالحه 25-21،
حكم اللقاء: باسل كرون، تامر قشطة، مؤمن الجربة، محمد سكيك، محمد العالول، 24 ثانية وأحمد زعرب.


وفي اللقاء الثاني، فاز خدمات البريج على خدمات دير البلح 113-47، قدم البريج أداءً راقياً، وتمكن من مصالحة

جماهيره عقب خسارة المغازي، وأنهى الربع الأول لصالحه، بنتيجة 25-10، وتألق إبراهيم مصلح بتسجيله 5 نقاط، و6 نقاط لعيد الشاعر وثلاثيتان لثائر عيسى، و6 نقاط لمحمد مهدي.


وفي الربع الثاني، بقي البريج على انطلاقته، مع تحسن في أداء لاعبي دير البلح وانتهى لصالح لبريج 25-16.
وفي الربع الثالث، أحكم البريج سطيرته، وانتهى لصالحه 28-13، بفعل تقدم أحمد مهدي بتسجيله 9 نقاط، و10 نقاط لعيد الشاعر. ليدين الربع الأخير للبريج، الذي انتهى لصالحه 35-8، وليفوز البريج في اللقاء، ويضمن الصعود للمربع الذهبي.
حكم اللقاء: سائد حميد، مروان حمد، محمد العالول، محمد الصلحات، أحمد شحادة، 24 ثانية موسى غنام

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