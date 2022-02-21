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الإعلام الحكومي يهنئ الكويت بعيدها الوطني

21 شباط / فبراير 2022 11:08

غزة- الرأي

هنأ المكتب الإعلامي الحكومي دولة الكويت الشقيقة بمناسبة العيد الوطني لاستقلالها.

وأعرب رئيس المكتب سلامة معروف في رسالة وجهها إلى وزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري، عن أمنياته للكويت أميراً وحكومةً وشعباً بدوام الرخاء والاستقرار وأن يعيده الله عليها لتظل عنواناً لنصرة قضايا أمتنا العربية والدفاع عن المظلومين.

وقال للوزير المطيري: "لتكن هذه المناسبة العظيمة باكورة لمد جسور التعاون الإعلامي بيننا لخدمة قضايا أمتنا وفى مقدمتها القضية الفلسطينية".

وأشاد بالمواقف الكويتية الداعمة للقضية الفلسطينية على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، مثنيا على الموقف الكويتي الرافض لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال.

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