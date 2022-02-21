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التعليم شرق غزة تبحث التعاون المشترك مع جامعة غزة

21 شباط / فبراير 2022 11:18

التعليم شرق غزة تبحث التعاون المشترك مع جامعة غزة
التعليم شرق غزة تبحث التعاون المشترك مع جامعة غزة

غزة- الرأي

بحثت مديرية التربية والتعليم شرق غزة سبل التعاون المشترك مع جامعة غزة.


جاء ذلك، خلال استقبالهم وفد من العلاقات العامة في الجامعة ضمت د. إبراهيم أبو رحمه، د. توفيق أبو جراد .


وكان في استقبالهم أ.مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة ،أ.منير أبو زعيتر مدير الدائرة الإدارية ،أ.محمد الشنطي مسير قسم العلاقات.


ورحب نور الدين بالوفد الزائر، مؤكداً أن المديرية تتواصل مع جميع مؤسسات المجتمع المحلي المختلفة لخدمة الطلبة.


وأعرب نور الدين عن جهوزيته للتعاون مع الجامعة والتنسيق لعقد الدورات وورش العمل التي طرحتها الجامعة بهدف تطوير كوادر العاملين في المديرية.


بدوره أوضح أبو رحمه أن الجامعة تسعى للتشبيك مع المؤسسات التعليمية الحكومية من أجل تقديم الخدمات المشتركة بهدف خدمة الطلبة.


وجري خلال اللقاء الاتفاق على عدة مقترحات وتوصيات سيتم العمل بها خلال الأسابيع القادمة ،بالتنسيق مع الأقسام المعنية في المديرية والجامعة.

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