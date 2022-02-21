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"دلني على السوق 4"

محيسن: إطلاق النسخة الرابعة من برنامج تمويل المشاريع الريادية قريباً

21 شباط / فبراير 2022 11:42

غزة - الرأي:

أعلن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة أحمد محيسن، عن قرب إطلاق النسخة الرابعة من برنامج تمويل المشاريع الريادية.

وقال محيسن لـ"الرأي" اليوم الاثنين، إنه سيتم خلال الأيام القامة الإعلان المشروع الريادي "دلني على السوق 4".

وذكر أن التسجيل للمشروع سيكون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، موضحاً أن التسجيل متاح للجميع وليس للمتضررين كما كان في المشاريع السابقة.

وقال إن المشاريع التي ستقدم ستخضع لدراسة كاملة، بحيث يتم اختيار وقبول الأفكار الريادية والمتميزة منها.

وأكد محيسن على أهمية أن يكون مقدم المشروع قادر على إنجازه وملم بكافة زاوية، ومستوفي للشروط اللازمة للتسجيل والموضحة على الموقع الإلكتروني.

 

 

 

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