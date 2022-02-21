الصحة تؤكد على حق الأسرى في تلقي حقوقهم العلاجية والحياتية

غزة- الرأي

أكد الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، أن ما يرتكب بحق الاسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من إهمال طبي متعمد، ما هو إلا مخالفة واضحة لاتفاقية جنيف الرابعة.

جاء ذلك خلال الوقفة الوطنية والإسلامية للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال التي دعت اليها لجنة الاسرى للقوى الوطنية والإسلامية.



وأوضح د. القدرة أن 700 أسير مريض يقبع في سجون الاحتلال منهم 16 مريض بالسرطان والشلل والاعاقة البصرية ومرضى الكلى ومرضى بحاجة الى اجراء عمليات القلب المفتوح، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يمعن في سياسة القتل البطيء بحق أسرانا الابطال بحرمانهم من أبسط حقوقهم العلاجية والحياتية.



وأضاف وهناك (170) قاصر، و(30) سيدة اسيرة يعانين من امراض مختلفة ومنهن من تعرض للولادة وهي مكبلة، وهناك 200 أسير تجاوزوا السبعين عام، وهم من ذوي الامراض المزمنة".



ولفت د. القدرة الى وجود العديد من الأسرى المرضى تفاقمت أوضاعهم الصحية الى مراحل خطيرة وقد استشهد البعض منهم وكان آخرهم الشهيد سامي العمور، فيما تتدهور الحالة الصحية لأسرى آخرين منهم الأسير ناصر أبو حميد وهو مصاب بسرطان الرئة.