تعليم غرب غزة تُكرم طالبات دورة مهارات البحث العلمي

غزة- الرأي

كرمت مدرسة بشير الريس الثانوية للبنات الطالبات المشاركات في دورة "مهارات البحث العلمي"، بحضور رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة أحمد محيسن، ومدير تربية وتعليم غرب غزة د. عبد القادر أبو علي وعدد كبير من رؤساء الأقسام في المديرية، ومديرة المدرسة سائدة العمري، إلى جانب عدد كبير من المعلمات والطالبات المشاركات في الدورة.



وفي كلمته رحب أبو علي بوفد وزارة الثقافة، وكافة الحاضرين، وأكد أنه من دواعي سرورنا أن نكون بينكم لتكريم طالبات أبدعن في مجال البحث العلمي.



وأشار في كلمته إلى إبداعات المدرسة وتميزها على مستوى الوطن والمحافظات الجنوبية على وجه الخصوص، مؤكداً على أننا نسعى دوما أن نكون بين أبنائنا الطلبة.

كما قدم أبو علي الشكر لوزارة الثقافة التي ترعى كافة أنشطة ومجالات البحث العلمي.



من جانبه، أكد محيسن على أن الشباب والثقافة دوماً على تواصل مستمر مع المديرية على مدار السنوات المنصرمة، مشيراً إلى أهمية نشر ثقافة البحث العلمي بين جموع الطلبة.



كما أشاد بدور إدارة المدرسة وحرصها الكبير وتواصلها مع الهيئة العامة للشباب والثقافة من أجل إنجاح وإنجاز دورة مهارات البحث العلمي لطالبات المدرسة.



بدورها رحبت مديرة المدرسة بوفدي الثقافة والتعليم، شاكرة جهودهم في تسخير كافة الإمكانيات المادية والمعنوية التي ساهمت في إنجاح دورة مهارات البحث العلمي.