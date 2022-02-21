شرطة خانيونس تنهي ملفات 18 غارمًا

خان يونس- الرأي

أنهى قسم الشكاوى في مركز شرطة غرب خانيونس جنوب قطاع غزة خلافاً مالياً بقيمة 30 ألف دينار أردني، على إثر خلاف نشب بين إثنين من المواطنين على خلفية شراء وتبديل عقارات سكنية.

وأوضح الرائد عماد جاد الله رئيس قسم الشكاوى في المركز، أن المواطن "ع.س" تقدم بشكوى مالية للقسم يطالب فيها المواطن "م.ي" بمبلغ 30 ألف دينار أردني مقابل معاملات تجارية في شراء وتبديل عقارات سكنية.

وبيّن الرائد جاد الله أنه تم حل الخلاف بعد جمع طرفي الخلاف والاستماع لأقوالهما وأقوال مختصين وسماسرة، مشيراً إلى أنه تم التوافق بينهما دون ضغط أو إكراه على تسليم العقار ودفع باقي المبلغ

أنهت شرطة محافظة خانيونس ملفات 18 نزيلًا غارمًا من داخل نظارات مراكزها، ودفع المبالغ المالية الموقوف على ذمتها هؤلاء الغارمين، بتبرع كريم من فاعلة خير.

وذكر المقدم أحمد صيام رئيس اللجنة المكلفة أنه تم الإفراج عن 18 من النزلاء الغارمين بعد دفع المبالغ المتراكمة عليهم، مقدماً شكره للمتبرعة التي ساهمت بأموالها في سداد ديون الغارمين والإفراج عنهم.

المتفق عليه على عدة دفعات مالية شهرية.